Fernandinho se despede do Athletico-PR e irrita torcida, que protesta: 'Só os fortes continuam'

Depois de fazer muito sucesso na Europa, sendo ídolo no Shakhtar Donetsk e Manchester City, o experiente Fernandinho voltou ao Athletico-PR fazendo juras de amor e prometendo se aposentar no clube. O rebaixamento no Brasileirão, contudo, antecipou a passagem do volante. Aos 39 anos, ele anunciou que buscará "novos caminhos", o que deixou a torcida irritada.

"Ao voltar pra casa depois de muitos anos, fui recebido de braços abertos. Todas as vezes que vesti a camisa do Athletico, fui acolhido com carinho e respeito por todos os torcedores. Levarei isso para sempre. Chegou o momento de seguir novos caminhos, mas saio com a certeza de que o meu vínculo com o CAP nunca se quebrará. Com carinho e gratidão, Fernandinho", postou em seu Instagram o volante.

Com o rebaixamento, muito se especulou que ele não teria o contrato renovado por causa do alto salário. Fernandinho já havia recusado propostas financeiras melhores para concretizar o sonho de jogar no clube onde foi revelado no ano do centenário. Mas a passagem acabou sendo frustrante.