Elena Rybakina reata com polêmico técnico Stefano Vukov, que será parceiro de Goran Ivanicevic

Durou pouco o rompimento da tenista casaque Elena Rybakina com o polêmico técnico Stefano Vukov. Ela anunciou o fim da parceria de cinco anos antes do US Open, em agosto de 2024, mas surpreendeu nesta quarta-feira ao anunciar a volta do croata à equipe.

"Olá a todos, estou animada para anunciar que Stefano se juntará à equipe para a temporada de 2025. Obrigado a todos pelo apoio e desejo a vocês um ótimo 2025", escreveu a tenista, atualmente na sexta colocação do ranking mundial, em seu Instagram.

Depois de ser comandada por Vukov em cinco temporadas, desde 2019, Rybakina sumiu do circuito no ano passado anunciando desistência de vários torneios por "lesão" ou "problemas particulares". Todos sem muitos detalhes. O rompimento com o ex-treinador seria uma maneira de amenizar as polêmicas, já que ele vinha sendo acusado de fazer "terror psicológico com a tenista.