Destaque do Botafogo em 2024, zagueiro Alexander Barboza é homenageado com mural na Argentina

O defensor foi além no agradecimento e mostrou-se extremamente honrado com seus compatriotas. "Difícil definir o sentimento que me passa pelo corpo ao ver isso. É incrível", completou, agradecido.

O Botafogo estreia no Campeonato Carioca no dia 11 de janeiro, possivelmente no Engenhão, mas Barboza e os demais titulares não estarão em campo. O cronograma do clube definiu que um time de reservas e garotos será utilizado nas primeiras rodadas para que o elenco faça uma pré-temporada adequada.