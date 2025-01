Campeã olímpica, Egonu é eleita a melhor jogadora de vôlei de 2024; Gabi fica em 2º

A lista de melhores jogadoras do ano ainda conta com mais quatro italianas: a líbero Monica De Gennaro ficou na sexta posição, à frente também da ponteira Myriam Sylla (6ª) e da levantadora Alessia Orro (9ª). Completam o Top-10: Gabi Guimarães, do Brasil, Kathryn Plummer, dos Estados Unidos, Mellisa Vargas, da Turquia, Joana Wolosz, da Polônia, Sarina Koga, do Japão, e Agnieszka Korneluk, da Polônia.

Gabi Guimarães, inclusive, conquistou o Mundial de Clubes, com o Conegliano, da Itália, e o bronze olímpico com a seleção brasileira. "Miss Everything" brilha por onde passa! Uma jogadora completa, com técnica apurada, ágil e rápida - o epítome do vôlei moderno. Nas palavras do técnico Stefano Lavarini, 'a filha do Deus do vôlei'. Simplesmente Gabriela", publicou a Volleyball World.

Confira a lista completa:

1 - Paola Egonu (ITA)

2 - Gabriela Guimarães (BRA)

3 - Kathryn Plummer (USA)