Atacante do West Ham recebe alta após grave acidente: 'Grato por estar vivo'

Michail Antonio terá uma longa recuperação pela frente antes de poder voltar a vestir a camisa do West Ham. A expectativa é que o atleta retorne aos gramados apenas em 2026.

O grave acidente de carro envolvendo o atacante ocorreu em uma rodovia na região de Essex, na Inglaterra. Titular da seleção da Jamaica e do West Ham, Antonio soma 14 partidas no Campeonato Inglês e uma na Copa da Liga. Bastante identificado com a torcida, ele deu uma assistência e anotou um gol.

Na 13ª colocação do Campeonato Inglês, com 23 pontos, o West Ham volta a campo no sábado, às 12h, diante do Manchester City, no Etihad Stadium.