Gabriel Menino se despede do Palmeiras: Vivi meu sonho

O última dia do ano foi marcado por uma chegada e uma despedida no Palmeiras. O clube anunciou a contratação de Paulinho nesta terça-feira, 31. O atacante estava no Atlético-MG, que é o provável destino de Gabriel Menino, que deu 'adeus' ao clube paulista nas redes sociais. O volante foi envolvido na negociação entre Palmeiras e Atlético, junto com Patrick, do sub-20.

O jogador postou um vídeo nas redes sociais, e relembrou sua trajetória no clube na legenda. "Chegou a hora de dizer adeus e de agradecer ao clube que foi minha casa nos últimos 8 anos".

"Com a camisa do Verdão, vivi meu sonho de menino no futebol e construí lembranças que serão impossíveis de esquecer. Gols importantes, títulos históricos, convocações pra Seleção, grandes amigos, uma torcida apaixonada", escreveu Menino.