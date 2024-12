Djokovic confirma o favoritismo e vence na estreia do torneio de Brisbane; Kyrgios cai

Novak Djokovic iniciou a temporada 2025 do tênis em alto nível com uma vitória tranquila sobre o australiano e convidado Rinky Hijikata por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em 1h16min de partida, em sua estreia nos simples do torneio de Brisbane.

O ex-número 1 do mundo enfrentará na segunda rodada o francês Gael Monfils, que despachou o americano Nishesh Basavareddy por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 4/6 e 6/1. Djokovic leva grande vantagem sobre o rival. Foram 20 confrontos entre eles, com 19 vitórias do sérvio.

"Começar a nova temporada com uma vitória é muito importante. Sempre espero ter um bom desempenho em quadra e consegui implantar isso hoje para ter um bom início em Brisbane. Espero continuar em alto nível", afirmou Djokovic.