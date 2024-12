Com direito a 'flechada', Palmeiras anuncia a contratação de Paulinho

Depois de se despedir do Atlético-MG nas redes sociais, o atacante Paulinho, de 24 anos, foi anunciado como novo reforço do Palmeiras para 2025, nesta terça-feira. O clube paulista postou uma sequência de imagens com uma flecha, partindo do Rio de Janeiro, onde nasceu o jogador, passando por Minas Gerais, onde eles estavam, até chegar a São Paulo.

A 'flechada' é uma alusão à comemoração de Paulinho, que faz referência a Oxóssi, que, na mitologia iorubá representa um caçador. No mito, ele teria acertado o peito de um pássaro com um flecha, evitando uma tragédia no reino.

O jogador já falou como atleta do Palmeiras e lembrou das tentativas do clube paulista em contar com ele. "Se não me engano, essa foi a terceira ou quarta tentativa do clube. E eu sempre fui muito solícito e grato por esse reconhecimento. É um clube enorme do Brasil e do mundo e eu sei o quanto essa camisa pesa. Estou muito feliz de agora poder representar esse clube que tem tanta história", afirmou.