André Augusto, jogador do Marreco Futsal, morre aos 31 anos

André Augusto, jogador do Marreco Futsal, morreu na tarde da última segunda-feira, 30, no Paraná, aos 31 anos. Em uma nota divulgada nas redes sociais o clube informou que o atleta estava internado desde o dia 24 de dezembro com suspeita de meningite bacteriana. André deixa a esposa e um filho.

"Com a mais profunda dor e pesar, o Marreco Esporte Clube comunica o falecimento de André Augusto Pereira, atleta da equipe de Futsal. Aos familiares e amigos, estendemos nossas mais sinceras condolências neste momento de imensa tristeza", se solidarizou o clube.

André chegou ao Marreco Futsal em 2019 e retornou ao clube em 2022. Ele jogava com a camisa 4 e, nas duas oportunidades, somou 64 jogos e 12 gols. Na nota, o clube enfatizou a história do jogador. "Sua memória sempre permanecerá viva em nossos corações, e seu legado sempre será lembrado e respeitado dentro e fora das dependências deste clube".