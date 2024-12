Agnes Keino e Wilson too, do Quênia, vencem a prova; Brasil sobe no pódio

A 99ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, realizada na manhã desta terça, terminou com a vitória queniana entre as mulheres e os homens. Agnes Keino e Wilson Too foram os grandes campeões da tradicional prova. Na corrida feminina o Brasil subiu no pódio com Nubia de Oliveira, de apenas 22 anos, que ficou em terceiro lugar. Já entre os homens, Johnatas Cruz foi o brasileiro mais bem colocado, na quarta posição.

Entre as mulheres o pódio teve dobradinha queniana, com Cynthia Chemweno terminando com a medalha de prata. Joseph Panga, da Tanzânia, e Reuben Poghisno ficaram na segunda e terceira colocação na prova masculina, respectivamente.

Na corrida feminina, a chegada de Nubia na terceira posição foi repleta de emoção. A brasileira entrou na reta final da prova ao lado de uma atleta da Tanzânia. Faltando poucos metros a medalha de bronze continuava indefinida até a arrancada de Nubia para colocar o Brasil no pódio.