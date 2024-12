Rodrigo Caio se despede do Grêmio: 'Foi uma honra vestir essa camisa de tantas glórias'

O zagueiro Rodrigo Caio anunciou nas redes sociais, besta segunda-feira, a sua saída do Grêmio. O jogador, de 31 anos, foi contratado em junho, mas teve poucas oportunidades com o técnico Renato Gaúcho, que indicou sua contratação e também não seguiu no clube.

"Muito obrigado Grêmio, foi uma honra vestir essa camisa de tantas glórias. Sucesso sempre", disse o jogador, que não foi procurado pela diretoria gremista para a renovação e contrato.

Com a saída de Rodrigo Caio, a diretoria gremista busca zagueiros disponíveis no mercado. Jemerson, Gustavo Martins, Natã e Rodrigo Ely, além de Kannemann, que deve retornar de lesão somente em abril, são os jogadores no elenco para esta função.