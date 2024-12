Pacers se vingam de dura derrota de três dias para o Boston com show de Haliburton na NBA

Mesmo com 31 pontos de Jaylen Brown (vinha de 44 na rodada anterior), o Boston sentiu muito as ausências de Jrue Holiday e Kristaps Porzingis, machucados. O grande desempenho dos lances de três na jornada passada também não se repetiu, com menos de um terço dos arremessos precisos neste domingo (16 de 54).

Depois de ganhar o primeiro quarto por dois pontos de vantagem, os Celtics jamais conseguiram dominar o placar. Foram para o intervalo com sete de desvantagem (65 a 58) e viram um "mordido" Indiana voltar ainda mais forte.

Os donos da casa até encostaram com 75 a 73, mas acabaram sofrendo um apagão e vendo o rival anotar 13 seguidos para depois apenas administrar no fim e chegar ao 16º triunfo em 33 jogos, no oitavo lugar. Os Celtics se mantêm em segundo, já com nove derrotas em 32 jogos.

Jogando em Oklahoma, o City Thunder não teve trabalho para somar sua 11ª vitória consecutiva na temporada da NBA, ao anotar 130 a 106 diante do Memphis Grizzlies de Ja Morant. Shai Gildeous-Alexander comandou o triunfo do líder disparado do Oeste com 35 pontos e sete assistências, deixando a equipe agora com 26 vitórias em 31 partidas.

Acompanhe os resultados deste domingo:

Orlando Magic 102 x 101 Brooklyn Nets