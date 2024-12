José Boto, do Flamengo, reflete sobre base no Brasil: 'Erram em formar atletas como na Europa'

O português José Boto deu sua primeira entrevista coletiva como diretor de futebol do Flamengo na tarde desta segunda-feira. Um dos assuntos abordados por ele foi a formação de jogadores no Brasil. Boto criticou a tentativa de replicar um modelo europeu na base, e falou sobre retomar as características do futebol brasileiro e de deixar os jovens livres para experimentarem no campo.

"Eu tenho uma ideia que, aqui no Brasil se vai buscar muita coisa má que se faz na Europa. E nós (europeus) viemos buscar muitas coisas boas que vocês fazem, estou falando da base. No futebol profissional a chegada de treinadores, muitos portugueses, mas poderiam ser de qualquer nacionalidade, acho que tem um rigor tático, mas replicar isso na base é um erro", afirmou o diretor de Futebol.

Boto exaltou os jogadores formados no Brasil e deu exemplos de nomes como Romário, Ronaldinho e Zico para enfatizar a qualidade dos atletas brasileiros. "Vocês são os maiores produtores e parecem que querem fazer jogadores como na Europa e isto é um erro", criticou o português.