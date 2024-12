Holger Rune cai na estreia em Brisbane, atual campeão avança e Thompson bate Berrettini

O torneio de Brisbane, que abre a temporada masculina de 2025 na Austrália e que tem o sérvio Novak Djokovic como grande atrativo, começou nesta segunda-feira com queda do terceiro favorito, Holger Rune, o campeão Grigor Dimitrov mostrando força e local Jordan Thompson levando a melhor em confronto direto com Matteo Berrettini.

Em queda livre no circuito, Rune foi presa fácil para o checo Jiri Lehecka, caindo em sets diretos, parciais de 7/5 e 6/3 em somente 1h26 de jogo. Depois de ser quebrado e ficar com 3 a 1 de desvantagem, o 28º colocado do ranking até conseguiu reagir e virou para 4 a 3 no primeiro set. Mas Lehecka não se intimidou, aproveitou novo break point para abrir 6 a 5 e sacou bem, fechando a parcial em 7 a 5 com pontos diretos.

O checo manteve o bom momento na partida e foi logo abrindo 2 a 0 no segundo set ao quebrar e depois salvar três breaks para confirmar o serviço. Com novo quebra, fez 4 a 1 e depois apenas administrou, fechando o jogo com 6 a 3.