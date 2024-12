Destaque na Série B, Otero troca o Santos pelo futebol uruguaio; Luiz Felipe assina com o Goiás

Um dos destaques do Santos na vitoriosa campanha da Série B do Campeonato Brasileiro e decisivo no jogo do acesso, diante do Vila Nova, o meia-atacante venezuelano Otero não defenderá as cores do clube na volta à elite. Fora dos planos de Pedro Caixinha, ele se acertou com o Nacional do Uruguai.

Otero estava com sua renovação de contrato com o Santos encaminhada para 2025. Ele tinha identificação com o torcedor e seu grande desempenho diante do Vila Nova no jogo que finalizou o martírio da Série B, com golaço de falta, assistência e pênalti sofrido naqueles 3 a 0, o credenciou a ser um dos armadores para o próximo ano.

Ocorre que a chegada do novo comandante mudou o rumo das negociações. O português Pedro Caixinha não se mostrou empolgado com o jogador e optou por abrir mão de seus serviços. Otero tinha proposta dos uruguaios e, fora dos planos em Santos, optou pela saída.