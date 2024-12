Cruzeiro monta time com experientes para repetir fórmula Diniz do Fluminense

O Cruzeiro está apostando na experiência para montar o elenco da temporada 2025, assim como fez o Fluminense do hoje treinador cruzeirense Fernando Diniz em 2023, ano em que os tricolores venceram a Libertadores misturando veteranos como Marcelo, Cano e Felipe Melo a jovens talentos do calibre de André e John Kennedy. No caso da equipe carioca, a rebarba em 2024, quando chegaram os quase quarentões Renato Augusto, Douglas Costa e Thiago Silva, não foi das melhores, com briga pelo rebaixamento no Brasileirão.

A diretoria do clube mineiro tende a entregar a Diniz uma fórmula parecida à que gerou sucesso em campo para o Fluminense durante um ano. Para o ataque, já foram anunciados Dudu, 32, ex-Palmeiras, e o franco-congolês Yannick Bolasie, 35, ex-Criciúma. Com a maior parte da carreira construída na Inglaterra, onde defendeu Crystal Palace, Everton e Aston Villa, Bolasie está empolgado para trabalhar com o técnico brasileiro.

"Minha expectativa ao ir para o cruzeiro é jogar com um dos melhores treinadores do Brasil, que tem uma filosofia sobre jogar futebol, de sair jogando de trás e manter a posse de bola. Estou ansioso para fazer parte desse time e ver o que consigo fazer. Vou apenas tentar me divertir", disse em entrevista antes de participar do Jogo das Estrelas.