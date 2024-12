Cristiano Ronaldo está aberto a novos desafios e anima torcedores brasileiros

Há cerca de dois anos, o então presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, afirmou que tentou a contratação de Cristiano Ronaldo, mas que o português preferiu atuar no futebol saudita. Por lá, o jogador fatura anualmente cerca de 200 milhões de euros, cerca de R$ 1,3 bilhão.

A família do português tem negócios no Brasil. A irmã do jogador, Katia Aveiro, tem parcerias imobiliárias no Sul do País e é casada com um empresário brasileiro, Alexandre Bertolucci.

Nas redes sociais, torcedores brasileiros se empolgaram com a notícia sobre Cristiano Ronaldo. Alguns palmeirenses lembraram do futuro confronto com o time de Lionel Messi, o Inter Miami, no novo Mundial de Clubes da Fifa, para pedir que o português vista verde no próximo ano. Também houve apelo de corintianos, empolgados com uma equipe de estrelas, que já conta com Memphis Depay.