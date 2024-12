São Paulo e Corinthians terão intervalo de 48h no Paulistão; entenda

O São Paulo, conforme havia adiantado o presidente Julio Casares, solicitou que seu jogo da primeira rodada fosse adiado, por causa do compromisso do clube com a FC Series, nos Estados Unidos. Dessa forma, os são-paulinos estreiam na segunda rodada, contra o Botafogo-SP, dia 20 de janeiro.

Classificação e jogos Paulista

A partida contra a Inter de Limeira, pela primeira rodada, será dia 10 de fevereiro, entre as 8ª e 9ª rodadas. Dois dias antes, 8 de fevereiro, o time visita o Red Bull Bragantino. Três dias depois, o compromisso é contra o Velo Clube.

A FPF reiterou que a tabela foi construída com participação dos clubes, que concordaram com o modelo. No conselho técnico realizado em novembro, houve aprovação da maioria, mas tiveram clubes que questionaram o formato do torneio.

Em vigor desde 2018, após o rebaixamento de seis clubes em uma única edição, a fórmula recebe críticas. É possível que um clube se classifique ao mata-mata mesmo com uma campanha pior que outro que não está no mesmo grupo. Em 2024, por exemplo, o São Bernardo fez 21 pontos e ficou em terceiro no Grupo D, acabando de fora do mata-mata. Portuguesa, com 10, Ponte Preta e Inter de Limeira, ambos com 17, conseguiram a classificação como segundos colocados dos seus grupos.

Confira os grupos do Paulistão:

Grupo A: Corinthians, Inter de Limeira, Mirassol e Botafogo-SP.