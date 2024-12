Udinese abre vantagem de dois gols, mas Torino reage e busca o empate no Campeonato Italiano

A Udinese perdeu a chance de garantir a vitória diante da sua torcida neste domingo. Após abrir dois gols de vantagem, a equipe do treinador Przemyslaw Malecki não segurou a pressão do Torino e acabou cedendo o empate de 2 a 2 em jogo realizado no estádio Friulli em Údine, pela 18ª rodada do Campeonato Italiano.

Em termos de classificação, a igualdade não favoreceu nenhuma das equipes. Os anfitriões chegaram aos 24 pontos e desperdiçaram a oportunidade de buscar uma aproximação junto ao pelotão de frente. O Torino contabiliza 20 no torneio.

As equipes voltam a campo agora na primeira semana de janeiro de 2025. A Udinese visita o Hellas Verona no próximo sábado. Um dia depois, o Torino recebe o Parma em seu estádio, em Turim, contando com o apoio de sua torcida.