Torcedores criticam contratação de Cuca pelo Atlético-MG: 'Que vergonha'

O caso aconteceu em 1987, mas voltou à tona neste ano após o Tribunal Regional de Berna-Mitteland, na Suíça, anular a sentença que condenou o treinador por manter relação sexual sem consentimento com uma menina de 13 anos. O treinador não foi inocentado do veredicto, mas teve a pena anulada e o processo encerrado após sua defesa pedir a reabertura do caso.

Depois desta decisão, Cuca chegou a ser contratado pelo Athletico-PR, onde também chegou com rejeição por parte da torcida. Agora no Atlético-MG, a história se repete, com parte da torcida relembrando a condenação e afirmando que a chegada do treinador é uma "vergonha" para o clube.