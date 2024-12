Savinho marca, Manchester City volta a vencer no Campeonato Inglês e alivia crise

Com o auxílio de um toque brasileiro, o Manchester City, enfim, voltou a comemorar uma vitória. Envolvido em uma crise técnica que vem travando a campanha do time na temporada, a equipe do técnico Pep Guardiola deu um basta à série de insucessos ao derrotar o Leicester por 2 a 0, neste domingo, pelo Campeonato Inglês. Savinho abriu o caminho ao fazer o primeiro gol e deu assistência para Haaland garantir os três pontos.

Nas últimas 13 partidas, a equipe azul celeste acumulou três empates, nove derrotas e conquistou apenas uma vitória antes de superar o Leicester pela 19ª rodada da competição. O triunfo levou o time visitante aos 31 pontos, contra 35 dos donos da casa.

Após voltar a triunfar, o objetivo agora é tentar engatar uma série de resultados positivos para fazer o ambiente melhorar de vez. Os dois times voltam a jogar no próximo final de semana pela competição no início de janeiro. No sábado, o Manchester City busca engatar a sua segunda vitória consecutiva jogando em casa contra o West Ham. No mesmo dia, o Leicester vai até o Villa Park para enfrentar o Aston Villa.