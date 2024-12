Djokovic diz que tenistas foram 'mantidos no escuro' sobre casos de doping de Sinner e Swiatek

Um dia após Nick Kyrgios detonar os rumorosos casos de doping no tênis na temporada 2024, o sérvio Novak Djokovic fez coro ao seu parceiro de duplas no Torneio de Brisbane, na Austrália. O ex-número 1 do mundo afirmou que as autoridades estão mantendo os tenistas "no escuro" sobre os casos mais famosos, como o do italiano Jannik Sinner, atual líder do ranking, e da polonesa Iga Swiatek, que dominou a lista da WTA nos últimos dois anos.

"Não estou questionando se (Sinner) tomou a substância proibida intencionalmente ou não", disse Djokovic, neste domingo, em Brisbane. "Tivemos muitos jogadores no passado e atualmente suspensos por nem mesmo testarem positivo para substâncias proibidas. Alguns jogadores com rankings inferiores estão esperando que seus casos sejam resolvidos há mais de um ano. Fiquei realmente frustrado ao ver que fomos mantidos no escuro por pelo menos cinco meses (sobre o caso Sinner)."

Os casos de doping de Sinner e Swiatek surpreenderam o mundo do tênis nesta temporada. O italiano, novo astro do tênis masculino, falhou em dois testes antidoping em março. Os exames constataram a presença de um esteroide anabolizante. No entanto, foi inocentado por um tribunal independente.