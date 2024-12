Cristiano Ronaldo aposta em reação do Real Madrid na Liga dos Campeões: 'Os times se assustam'

Ídolo histórico do Real Madrid, o veterano atacante Cristiano Ronaldo não se ilude com o mau início de sua ex-equipe nesta fase de classificação na Liga dos Campeões. Apesar de ocupar a modesta 20ª colocação no torneio, o jogador português disse acreditar em uma retomada. A opinião do atleta se baseia não só no elenco atual, mas também na trajetória que o time da capital espanhola costuma trilhar na mais importante competição de clubes do continente europeu.

"O Real Madrid sempre está ali. Nunca se pode dar por morto. Apostaria que o clube vai ganhar outra vez a Liga dos Campeões. Todos os outros times se assustam quando jogam no Santiago Bernabéu. Tiveram dificuldades, mas logo foram melhorando", afirmou o atleta durante a premiação do Globe Soccer.

O trabalho do técnico Carlo Ancelotti também foi alvo de comentários do artilheiro, que o considera um dos grandes profissionais do cenário mundial. "O Carlo sabe negociar com o jogador. Isso é a chave para o sucesso. Por isso não é coincidência que tenha ganho tudo", afirmou o atacante de 39 anos.