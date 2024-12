Brunson faz 55 pontos e comanda vitória do New York Knicks sobre o Washington Wizards na NBA

Justin Champagnie foi quem mais pontuou pelos Wizards ao fazer 31 pontos e pegar dez rebotes. Jogando sem seu armador, Jordan Poole, que estava lesionado no quadril, o Washington liderou a maior parte do jogo, mas não sustentou a vantagem no final.

O Los Angeles Lakers também entrou em quadra na madrugada deste domingo e estragou a estreia do técnico interino Doug Christie à frente do Sacramento Kings ao vencer o duelo por 132 a 122 em noite de Anthony Davis.

O ala-pivô supriu a ausência de LeBron James para levar a sua equipe a um importante resultado. Com 36 pontos, 15 rebotes e oito assistências, ele foi peça fundamental em quadra. Austin Reaves também brilhou no duelo com 16 assistências e 26 pontos assinalados.

Dono da quinta posição na Conferência Oeste, os Lakers complicaram a situação do Sacramento Kings, 12º colocado na classificação. Jogando pela primeira vez desde que Mike Brown foi demitido na sexta-feira de forma controversa, De'Aaron Fox foi quem liderou o Kings com 29 pontos e 12 assistências.

Em uma rodada que contou com nove partidas, o Golden State Warriors venceu o Phoenix Suns por 109 a 105, em partida realizada no Chase Center. O destaque do duelo ficou por conta de Jonathan Kuminga. Ele saiu do banco de reservas para fazer 34 pontos e pegar nove rebotes em 34 minutos de participação.

Pelo lado dos Suns, quem mais brilhou foi Kevin Durant, com 31 pontos. Na classificação, as duas equipes aparecem muito próximas na Conferência Oeste. Enquanto os Warriors figuram no 10º lugar, o Phoenix Sun aparece no 11º posto.