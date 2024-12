Brasil perde para Alemanha por 3 a 0 e se despede da United Cup sem conquistar nenhuma vitória

Na primeira rodada da competição, disputada na última sexta-feira, a equipe nacional já havia sido batida pela China, quando perdeu todos os três confrontos (os dois jogos de simples e também a partida de duplas mistas).

Bia, atual 17ª do ranking, foi a primeira a entrar em ação e fez um duelo equilibrado com Laura Siegemund (80ª). Após perder o primeiro set por 6/3, a paulistana fez uma segunda parcial irrepreensível e aplicou um 6/1 empatando o confronto.

No terceiro set, no entanto, a alemã de 36 anos se recuperou em quadra, soube controlar o ímpeto da brasileira e definiu a vitória com um 6/4.

O revés brasileiro logo em seu primeiro jogo botou pressão em cima de Thiago Monteiro, número 109 do mundo, que não resistiu ao bom jogo de Alexander Zverev e acabou derrotado por 2 sets a 0, com um duplo 6/4 em 1h17.

Na primeira parcial, o cearense teve o serviço quebrado logo no primeiro game. O equilíbrio se manteve até o vice-líder do ranking da ATP abrir vantagem de 4 a 2. A partir daí, o alemão administrou o duelo e abriu 1 a 0 sem maiores dificuldades.

No segundo set o roteiro se repetiu e Monteiro voltou a ter o serviço quebrado logo de cara. O brasileiro teve problemas com o saque potente do seu rival, não conseguiu reagir e voltou a ser superado novamente por 6/4.