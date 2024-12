Atlético-MG encaminha retorno de Cuca e torcida reage contra contratação por caso de estupro

"Vou simplesmente fingir que o Galo não existe durante esse tempo. O que a diretoria tá fazendo com o galo é desesperador e revoltante", escreveu uma torcedora no X (antigo Twitter). "Desde que o caso de estupro do Cuca apareceu ao público (início de 2022), ele já vai pro seu quarto emprego. Sabe quantos técnicos receberam mais chances do que ele nos times grandes do futebol brasileiro nesse período? Zero", comentou outro.

Em janeiro deste ano, o Tribunal Regional de Berna-Mitteland, na Suíça, anulou a sentença de 1989 que condenou o treinador por manter relação sexual sem consentimento com uma menina de 13 anos. O caso aconteceu em 1987, quando ele era jogador do Grêmio, durante um excursão do time ao país europeu. Em março, ele acertou com o Athletico Paranaense, mas pediu demissão em maio após sequência ruim do time, que terminou o ano rebaixado. À época, o presidente Mario Celso Petraglia criticou bastante o treinador, afirmando que ele usou o clube para limpar sua imagem após a saída conturbada do Corinthians.

CUCA É INOCENTE?

A defesa de Cuca solicitou a revisão do caso argumentando que o treinador não contou com um representante legal na época e foi julgado à revelia. O pedido de um novo julgamento foi aceito, mas o Ministério Público alegou não ser possível realizá-lo pelo fato de o crime ter prescrito. O órgão, então, sugeriu a anulação da pena e o fim do processo, o que acabou sendo acatado pela Justiça. Foi determinado, ainda, uma indenização de 13 mil francos suíços (R$ 75 mil) - atualizado para 9,5 mil francos suíços (R$ 54,8 mil) após cumprimento de despesas.

Afinal, Cuca é inocente? Apesar da extinção da sentença, não se trata de uma mudança de veredicto. Isso porque o mérito do caso não foi reavaliado pela Justiça da Suíça. Assim, é errado afirmar que Cuca foi inocentado. Com a anulação de sentença e prescrição do processo, não poderá haver novo julgamento. A vítima morreu em 2002, aos 28 anos. Um dos herdeiros foi consultado, mas não quis ser parte do processo. A presidente do tribunal, então, decidiu então pela anulação do caso. Em tese, cabe recurso, mas nenhuma das partes está disposta a recorrer.

Com a extinção do caso, o clube que decidir contratar Cuca vai estar assegurado juridicamente de que não há histórico de condenação do ponto de vista jurídico, mas terá de lidar com a polêmica do ponto de vista moral.