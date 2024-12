Verstappen cobra mudanças na Red Bull por título na F-1 em 2025: 'Temos que progredir'

O piloto holandês Max Verstappen fez um alerta à equipe da Red Bull ao comentar o que espera da temporada 2025 na Fórmula 1. Após sentir de perto a ameaça de perder o título para Lando Norris, da McLaren, o tetracampeão cobrou evolução de sua escuderia para poder buscar o pentacampeonato da categoria.

O comentário foi baseado no histórico apresentado principalmente a partir do meio do ano de 2024. Após sobrar nas pistas e se isolar na liderança da classificação, ele viu seu carro perder rendimento enquanto seu rival compatriota se aproximava na tabela.

"Se continuarmos assim, eu não vou ser campeão no próximo ano. Temos que progredir para sermos competitivos na próxima temporada, todos sabemos disso. Eu confio que a equipe pode corrigir os problemas de equilíbrio do carro. Algumas coisas que não pudemos mudar no último ano vão ser alteradas para o próximo", afirmou Verstappen ao jornal holandês De Telegraaf.