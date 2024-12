Organização da Orlando Cup critica o Santos por desistir do torneio e cita multa contratual

O Santos se tornou alvo de crítica por parte da organização do torneio Orlando Cup - Pró Series após o clube divulgar a sua desistência em participar da competição, que ocorrerá na Flórida, nos Estados Unidos, no começo de janeiro. O anúncio foi feito nesta sexta-feira. Por meio de nota, os organizadores afirmaram cumprir todas as exigências pedidas e salientou que um vínculo havia sido firmado.

"É importante destacar que há um contrato firmado entre as partes com cláusulas de multa rescisória. No entanto, o prejuízo causado pela desistência vai além do valor financeiro estipulado, afetando a credibilidade e a percepção do comprometimento no mercado do futebol", diz parte do trecho da nota.

No comunicado, a organização informou que um acordo havia sido feito e que várias reuniões foram realizadas para ajustar detalhes visando a execução da competição.