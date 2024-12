Inter de Milão vence Cagliari e alcança liderança provisória do Italiano

O primeiro tempo no estádio Unipol Domus foi marcado por ligeira superioridade dos visitantes e pelo clima tenso. O zagueiro Mina, ex-Palmeiras, protagonizou dois momentos de desentendimentos entre jogadores das duas equipes. Uma delas com Lautaro Martínez, o que quase causou a expulsão de ambos.

Com a bola rolando, o atacante argentino foi dos mais perigosos no setor ofensivo da Inter. Ele desperdiçou duas boas chances de gol, enquanto Barella acertou lindo chute, de primeira, aos 41, mas bateu no centro do gol, facilitando a defesa de Simone Scuffet.

O segundo tempo começou mais movimentado, numa tentativa despretensiosa da Inter. Aos 8 minutos, Barella deu um chutão para o alto dentro da área e Bastoni, sem maiores pretensões, cabeceou alto, o suficiente para encobrir Scuffet e surpreender toda a defesa do Cagliari.

A Inter ampliou o placar aos 25. Barella cruzou na área e Lautaro completou para as redes. Quando a partida já parecia resolvida, Mateusz Wieteska subiu com a mão elevada e acertou a bola dentro da área. O árbitro anotou a penalidade, convertida com categoria por Çalhanoglu aos 32, sacramentando a vitória. O brasileiro Carlos Augusto entrou na metade do segundo tempo. Mas teve um desempenho discreto.

Também neste sábado, em disputa na metade inferior da tabela, o Parma derrotou o Monza por 2 a 1, diante de sua torcida. Hernani, de pênalti, e Valenti marcaram os gols dos anfitriões, enquanto Pereira descontou para os visitantes, que jogaram praticamente todo o segundo tempo com um a menos - Mari foi expulso aos 9 minutos da etapa final.

O resultado deixou o Parma com 18 pontos, na 14ª colocação. O Monza segue afundando na lanterna, com 10 pontos.