David Luiz faz vídeo de despedida no Fla e alfineta diretoria: 'Não foi uma forma mais formal'

Funcionários do clube também foram citados na esteira dos agradecimentos que o atleta fez pelos momentos que passou no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu. "Foi sempre uma relação muito próxima", afirmou o jogador que gravou o vídeo sentado em uma cadeira.

David Luiz chegou ao clube carioca no fim de 2021 para ser uma das lideranças do elenco. Experiente, ajudou companheiros em baixa com a torcida a dar a volta por cima. O caso mais emblemático foi o do lateral-direito Rodinei. Bastante criticado, o jogador passou a ser um dos pontos fortes do esquema de Dorival Júnior graças às cobranças do defensor nos treinos.

Na final diante do Corinthians, pela Copa do Brasil de 2022, Rodinei converteu o pênalti decisivo nas cobranças alternadas ao deslocar o goleiro Cássio. Um dos salários mais altos do elenco, David Luiz, de 38 anos, tinha aceitado uma redução no salário para permanecer no clube. Com a mudança de gestão na presidência, ele acabou sendo dispensado.