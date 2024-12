CBF anuncia a criação de canal exclusivo para receber denúncias de manipulação no esporte

Esta relação abrange ainda colaboradores da CBF, clientes, fornecedores, parceiros comerciais e torcedores. Qualquer pessoal que exerça cargo ou função no futebol também pode auxiliar com alguma informação sobre qualquer suspeita de manipulação.

Ainda de acordo com a CBF, "a manipulação de competições esportivas refere-se a qualquer acordo, ato ou omissão intencional que vise alterar irregularmente o resultado ou o desenrolar de uma competição esportiva, eliminando, no todo, em em parte, a natureza imprevisível do evento com o objetivo de vantaqens indevidas".