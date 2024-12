Vinícius Júnior é eleito o melhor do mundo pela Globe Soccer Awards

Vinícius Júnior levantou mais um troféu nesta sexta-feira. Dez dias após ser eleito o melhor jogador do mundo pelo prêmio The Best, da Fifa, o atacante brasileiro voltou à carga e recebeu a mesma honraria, desta vez concedido pela Globe Soccer Awards, em cerimônia realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Presente do evento, Vini Jr. fez agradecimentos especiais ao Flamengo e ao Real Madrid. "Estou muito feliz de receber esse prêmio, de estar nesse lugar com muitos craques, que sempre acompanhei de longe. Não poderia deixar de agradecer o Real Madrid, meus companheiros e todo mundo que trabalhou para que eu pudesse estar aqui hoje", declarou.

"Queria agradecer também ao Flamengo, que me colocou para o mundo, sempre agradeço a eles. Sem meus companheiros eu não estaria aqui, assim como meus fãs, que me acompanham de perto e torcem muito por mim. Batalhei muito por esse prêmio e ser reconhecido é muito importante", completou.