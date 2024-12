Vasco define grupo para o início do Estadual e renova com patrocinador

O Vasco definiu nesta sexta-feira o grupo de jogadores que entrará em campo nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Os atletas já se apresentaram nesta manhã para iniciar a pré-temporada no CT Moacyr Barbosa. O Campeonato Carioca começa no dia 11 de janeiro, ainda sem datas desmembradas.

A lista conta com 32 atletas, a maioria das categorias de base do clube. Tanto que esse grupo será liderado pela comissão técnica da equipe Sub-20, comandada pelo treinador Ramon Lima. Há jogadores do time profissional que receberam poucas oportunidades na temporada passada, como Victor Luis. E atletas voltando de empréstimos, como Zé Gabriel e De Lucca.

O lateral-esquerdo Leandrinho também se reapresentou nesta sexta, mas ficará fora das primeiras partidas do Estadual. Isso porque ele foi convocado pela seleção brasileira sub-20 para disputar o sul-americano.