Santos desiste de pré-temporada nos EUA e critica mudança em torneio amistoso

O Santos não fará mais sua pré-temporada nos Estados Unidos. Nesta sexta-feira, a direção do clube anunciou que desistiu de disputar o Orlando Cup Pro Series, torneio amistoso, por causa da "redução da qualidade técnica" do evento após a troca de um dos times participantes.

A mudança foi a saída do colombiano Atlético Nacional para a entrada do local Miami United. O Fortaleza também está confirmado na competição. Outra situação que incomodou o Santos foi a ausência de transmissão do evento para o Brasil tanto pela TV quanto por streaming.

"Os organizadores do torneio já foram notificados. A decisão foi tomada em decorrência da mudança de uma das equipes participantes, com evidente redução da qualidade técnica, e pela não confirmação de transmissão do torneio para o Brasil por plataformas digitais e televisivas, diferentemente da expectativa apresentada inicialmente", explicou o Santos, em comunicado.