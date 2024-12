Casa do Real Madrid, Santiago Bernabéu deve ter nome alterado por motivos comerciais

Mundialmente reconhecido como Santiago Bernabéu, o histórico estádio do Real Madrid pode sofrer uma mudança em seu nome, segundo o jornal esportivo espanhol Marca. O motivo, de acordo com a publicação, seria facilitar possíveis acordos comerciais de patrocínio e atualizar a marca, acompanhando a modernização que a estrutura do local recebeu recentemente.

Dessa forma, a arena passaria a se chamar somente "Bernabéu". A alteração não foi oficialmente anunciada pelo clube e não foi apresentada em qualquer reunião de associados, mas o jornal mostra indícios de que ela acontecerá.

O jornal aponta que as principais ações de marketing envolvendo o estádio já trazem o nome encurtado. Entre elas, o site oficial da casa merengue, assim como suas redes sociais, usam apenas o "Bernabéu", sem o "Santiago". Também o tour pela arena faz uso da nova nomenclatura.