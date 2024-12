Brasil também perde da China com Thiago Monteiro e duplas mistas na United Cup

O Brasil fez uma péssima estreia na United Cup, torneio por equipes que abre a temporada 2025 do circuito profissional de tênis. Nesta sexta-feira, o time nacional perdeu os três jogos que disputou no confronto com a China, pelo Grupo E. Beatriz Haddad Maia, Thiago Monteiro e a dupla formada por Rafael Matos e Carolina Meligeni foram superados no primeiro dia da competição.

O time chinês selou a vitória logo no segundo jogo da série melhor de três partidas, disputadas em Perth, na Austrália. Monteiro foi arrasado por Zhizhen Zhang, número 45 do mundo: 6/3 e 6/0, em apenas 55 minutos. O tenista nacional é o atual 109º do mundo e número 1 do País no confronto, que não conta com Thiago Wild, 74º, porque voltou aos treinos nos últimos dias após cirurgia.

Com o resultado, a China abriu 2 a 0 na série, sacramentando o triunfo. Isso porque, mais cedo, Bia Haddad sofreu uma dura virada para Xingyu Gao, apenas a 175ª do ranking mundial, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 7/5, em 3h22min de jogo.