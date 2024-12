Astro do Dallas Mavericks, Doncic fica fora das quadras por 1 mês após lesão na panturrilha

Estrela do Dallas Mavericks, o esloveno Luka Doncic ficará cerca de um mês afastado das quadras da NBA por causa de uma lesão na panturrilha sofrida na derrota para Minnesota Timberwolves na rodada do dia de Natal. Ele foi submetido a uma ressonância magnética e deve ser reavaliado pelos médicos no início de fevereiro.

Com isso, o ala-armador deve ser alijado da disputa por prêmios individuais da NBA, como MVP (jogador mais valioso) da temporada. Doncic já havia perdido oito jogos e sentiu a panturrilha quando tentava uma jogada ofensiva no final do segundo quarto da derrota por 105 a 99 para os Timberwolves na quarta-feira.

O jogador de 25 anos deixou a quadra e deve perder 17 partidas até sua reavaliação médica, começando na noite de sexta-feira contra o Phoenix Suns. Uma ausência de 25 jogos superaria o máximo de 15 partidas permitidas para os jogadores permanecerem elegíveis para os prêmios individuais.