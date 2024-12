Arsenal sofre, mas vence penúltimo colocado e vira vice-líder do Inglês

O brasileiro, contudo, passou em branco no confronto. Aos 33, viveu seu melhor momento ao balançar as redes, mas a arbitragem anotou o impedimento. A essa altura, o Arsenal já liderava o placar. O gol foi anotado aos 22. Após cruzamento de Trossard da esquerda, Havertz apareceu entre os zagueiros na pequena área e completou para as redes.

Nesse momento do confronto, o time da casa exibia incrível posse de bola de 91% nos primeiros 20 minutos. Limitado, o Ipswich adotava a evidente estratégia de se concentrar na defesa, em busca de um contra-ataque salvador.

Isso quase aconteceu no primeiro minutos da segunda etapa, quando o goleiro David Raya cometeu erro crasso na saída de bola. Szmodics aproveitou a falha, saiu em disparada rumo ao gol, mas perdeu o momento da finalização, quando o gol ainda estava vazio. O lance sinalizou um esboço de pressão do penúltimo colocado da tabela, que criou boas chances em série.

O momento favorável dos visitantes durou pouco. E logo o Arsenal retomava as rédeas da partida. Aos 17, Gabriel Magalhães desperdiçou chance incrível de encaminhar a vitória dos anfitriões. Chegando de surpresa de trás, ele cabeceou forte e mandou rente à trave esquerda do goleiro Arijanet Muric.

O placar, contudo, preocupava a torcida, em razão das investidas surpreendentes do Ipswich. O Arsenal demonstrava limitação na armação, uma vez que estava desfalcado de Saka, seu principal jogador do setor, por lesão. Mesmo assim, sustentou a vantagem simples e confirmou o favoritismo.

Mais cedo, Brighton e Brentford empataram sem gols na casa do primeiro. Wissa mandou para as redes aos 14 minutos de jogo, mas o lance foi anulado pelo VAR. O resultado manteve as duas equipes no meio da tabela. Com 26 pontos, o Brighton ocupa o 10º lugar, logo à frente do Brentford, com 24.