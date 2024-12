Santos presta homenagem após morte de Ney Latorraca, torcedor ilustre do clube

O Santos lamentou a morte do ator Ney Latorraca nesta quinta-feira e emitiu uma nota de pesar. Ele faleceu após o agravamento do quadro de câncer de próstata. O ator estava internado na Clínica São Vicente da Gávea, no Rio de Janeiro.

Ney Latorraca era torcedor fanático da equipe da Vila Belmiro e sempre externou sua paixão pelo clube. "O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento do ator Ney Latorraca. Foram mais de cinco décadas de carreira dedicadas genialmente ao teatro, à televisão e ao cinema", se manifestou a agremiação por meio de postagem nas redes sociais.

O Santos destacou a identificação de Ney Latorraca pelo time da Baixada. "Ney Latorraca nasceu em Santos e desde sempre torceu para o Peixão. Por muito tempo, morou em frente ao Alçapão e acompanhava tudo pela janela. Ney Latorraca chegou até mesmo a carregar o clube em seus personagens, como quando interpretou o santista André, na novela Um Sonho a Mais", recordou o clube.