Pedro Caixinha chega ao Brasil e se reúne com Marcelo Teixeira para iniciar trabalho no Santos

A era Pedro Caixinha à frente do futebol do Santos teve início nesta quinta-feira. O treinador português desembarcou pela manhã no Brasil e já teve uma reunião com o presidente Marcelo Teixeira para iniciar o planejamento visando a temporada 2025.

No aeroporto ele comentou de forma breve esse seu novo ciclo na carreira e demonstrou a sua satisfação em dirigir a equipe paulista. O objetivo é levar o clube à disputa por título em seu retorno à elite do futebol nacional.

"A emoção é grande. Estamos com vontade de trabalhar e foi isso que me trouxe. Tem um sabor especial. E o projeto será desenvolvido para que se possa voltar a esses tempos gloriosos", afirmou Pedro Caixinha ao "Diário do Peixe".