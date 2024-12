Memphis Depay tenta marcar jogo amistoso entre Corinthians e equipe africana

O atacante Memphis Depay revelou a intenção de marcar um jogo amistoso entre Corinthians e Asante Kotoko, time da primeira divisão do futebol de Gana. O jogador holandês passa parte das férias de final de ano no continente africano.

Depay visitou o centro de treinamentos do Asante Kotoko. Em uma conversa com jogadores e comissão técnica do clube da África, o atleta do Corinthians afirmou que pretende viabilizar a realização da partida amistosa.

"Estou tentando acertar um jogo amistoso entre vocês e meu time no Brasil. Falei com o treinador, está nos planos. Tomara que aconteça, para vocês mostrarem o talento de vocês no jogo amistoso", disse Memphis Depay ao "3Sports".