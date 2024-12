Matheus Cunha faz gol olímpico e abre caminho para vitória do Wolverhampton sobre o United

A estrela do brasileiro Matheus Cunha brilhou intensamente nesta quinta-feira, na vitória de 2 a 0 do Wolverhampton sobre o Manchester United, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Inglês. Com uma cobrança perfeita, ele abriu o caminho para o triunfo de sua equipe ao marcar um gol olímpico no início do segundo tempo. Nos acréscimos, Hwang Hee-Chan completou o marcador.

O resultado foi um alívio para os donos da casa, que chegaram aos 15 pontos e tentam dar uma arrancada no torneio para ganhar distância da zona de rebaixamento. O United, que continua oscilando sob o comando do técnico Rúben Amorim, se mantém com 22.

Os dois times voltam a campo ainda este ano e disputam a rodada do fim de semana do Inglês. O Wolverhampton tentar manter o embalo e visita o Tottenham no domingo. No dia seguinte, o Manchester United vai atrás da reabilitação diante do Newcastle.