Liverpool vence Leicester de virada e amplia vantagem na liderança do Campeonato Inglês

Com uma boa dose de sofrimento, o Liverpool confirmou mais uma vitória no Campeonato Inglês nesta quinta-feira ao derrotar, de virada, o Leicester por 3 a 1 no Anfield. O jogo foi válido pela 18ª rodada da competição e, com o resultado positivo, a equipe do técnico Arne Slot ficou em posição ainda mais cômoda na classificação. Gakpo, Curtis Jones e Salah construíram o resultado enquanto Ayew descontou. Este foi o 13º triunfo da equipe no torneio.

A equipe vermelha chegou aos 42 pontos e agora tem sete de frente para o Chelsea, o segundo colocado, que foi surpreendido nesta quinta ao ser superado em casa para o Fulham. O Leicester, que tinha pretensões de sair da zona do rebaixamento com um triunfo segue em situação complicada. O revés manteve o time na 18ª colocação com apenas 14 pontos.