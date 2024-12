Hércules assina contrato com o Fluminense até o fim de dezembro de 2029

Primeiro reforço da equipe carioca para a temporada 2025, o volante Hércules assinou, nesta quinta-feira, o seu vínculo com o Fluminense. O contrato do jogador vai até o fim de dezembro de 2029. O atleta de 24 anos vestiu a camisa de seu novo clube e disse estar realizando um sonho.

"Estou muito feliz de estar aqui. Quando meu empresário me ligou dizendo que eu viria para o Fluminense, falei com a minha família e agradeci muito a Deus por essa oportunidade. Agora é focar, dar continuidade no meu trabalho e fazer o que eu sei fazer de melhor, que é jogar futebol. Se Deus quiser vamos conquistar muitos títulos juntos", disse o jogador em entrevista ao site oficial do clube.

Um dos destaques do Fortaleza nas últimas temporadas, ele esteve na mira de Flamengo e Palmeiras. Apesar do interesse, a transação acabou não tendo progresso. Agora, a serviço do time carioca, ele espera escrever capítulos de conquistas em sua trajetória.