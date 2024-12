Gil desiste da aposentadoria e renova vínculo com o Santos por mais uma temporada

Um dos destaques do Santos na conquista do acesso à elite e do título da Série B do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Gil disputará mais uma temporada com a camisa alvinegra. A prorrogação do contrato do nome do defensor de 37 anos com o clube foi publicado nesta quinta-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O jogador havia sinalizado que penduraria as chuteiras após a vitória por 2 a 0 para o Coritiba, partida que confirmou o retorno da equipe da Baixada à Série A do Brasileiro, mas o bom relacionamento com os colegas e a alegria reencontrada no clube praiano, após uma saída turbulenta do Corinthians, fizeram com que ele repensasse a decisão.

Gil chegou ao Santos no início deste ano, a pedido do então técnico Fábio Carille, com quem já havia trabalhado no Parque São Jorge. O zagueiro foi um dos pilares da defesa santista na segunda divisão nacional, que só foi mais vazada que a do Mirassol e a do Novorizontino, e sua experiência foi fundamental para o sucesso da equipe, inclusive orientando o promissor Jair.