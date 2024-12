Rúben Amorim aponta dificuldades após um mês no United: 'Dois passos à frente e um para trás'

Um mês após assumir o comando do Manchester United, o técnico Rúben Amorim fez um balanço deste início de trabalho à frente do clube e admitiu ter encontrado mais dificuldades do que esperava no gigante inglês. Por enquanto, o desempenho tem sido irregular, com quatro vitórias, quatro derrotas e um empate.

"Eu sabia que seria muito difícil, mas é um mundo completamente diferente, de muitos altos e baixos. Às vezes, parece que damos dois passos à frente, depois um para trás, voltamos a dar mais dois para trás e três para a frente. Tem sido um pouco isso. E pouco tempo para treinar, mas isso também já sabíamos", analisou o comandante português em entrevista à DAZN.

Toda a confiança conquistada após o triunfo sobre o rival Manchester City, fora de casa, pelo Campeonato Inglês, ruiu com a eliminação na Copa da Liga inglesa, diante do Tottenham, e a dura derrota por 3 a 0 para o Bournemouth, em pleno Old Trafford, no domingo. Apenas 13º colocado na tabela, com 22 pontos em 17 partidas, o United busca a reabilitação nesta quinta-feira, às 14h30 (horário de Brasília), diante do ameaçado Wolverhampton.