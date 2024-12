Philadelphia 76ers freia reação do Boston Celtics e Embiid decreta vitória no fim pela NBA

Buscando o ataque e cedendo espaços para os contragolpes na defesa, a partida esteve sob intensa disputa durante quase todo o duelo. Após abrir uma pequena vantagem ao fim dos primeiros 12 minutos (30 a 25), o Boston não conseguiu desgarrar no marcador e sofreu com isso na volta à quadra diante da estratégia do adversário em se superar em quadra.

Ao fim do terceiro quarto, o panorama de equilíbrio se manteve e o confronto terminou em 82 a 82 dando a ideia de que o duelo seria definido em detalhes na última etapa da partida. E o que se viu no TD Garden na parte final do espetáculo foi uma intensa reviravolta.

Aproveitando a falta de foco do inimigo, o Philadelphia voltou em alta intensidade e chegou a abrir 15 pontos de frente. Irreconhecível, o time dos Celtics só acordou faltando quatro minutos para o fim. Ao assinalar 11 pontos em dois minutos contra nenhum marcado dos visitantes, tudo mudou.

A equipe verde pressionou e voltou a colar no marcador. Com os nervos à flor da pele, os atletas das duas equipes começaram a errar. No fim, com direito a dois lances livres, o camaronês Joel Embiid converteu seus dois chutes, abriu 118 a 114 faltando 2.8 segundos, e decretou a vitória do Philadelphia na casa dos Celtics.