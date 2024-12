Mbappé faz promessa ao presidente do Real Madrid: 'Não vai se arrepender da minha contratação'

Apesar do apoio do técnico Carlo Ancelotti e dos companheiros, a situação da equipe, também irregular em campo, não ajudou. A conversa do grupo com o treinador após a partida com o Milan, pela Liga dos Campeões, foi o ponto de virada, que também ajudou o francês perceber que precisava ser um líder ou pelo menos assumir a responsabilidade em momentos adversos.

O craque francês encerrou a temporada com 14 gols e quatro assistências, números semelhantes aos do companheiro de equipe Vinicius Jr. e melhores que os de Cristiano Ronaldo em seu início no Real Madrid. A melhora do desempenho neste mês de dezembro também afastou, ao menos por enquanto, a desconfiança da torcida e o tornou, enfim, uma referência no setor ofensivo, ao lado de Rodrygo e Bellingham.

Como ressaltou Ancelotti, o período de adaptação e as desculpas ficam no passado e a melhor resposta de Mbappé será dentro de campo, com gols e bom desempenho e, após a conversa com Florentino Pérez, dar um passo adiante, tal qual aconteceu com Benzema em seu pior momento e o ajudou a renascer com a camisa do Real Madrid.