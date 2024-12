Max Verstappen curte Natal com a enteada Penélope e Kelly Piquet exibe 'barrigão' de grávida

Em férias depois da conquista do tetracampeonato da Fórmula 1, Max Verstappen curtiu o Natal com a família. A mulher do piloto, Kelly Piquet, compartilhou os registros da celebração com os seus seguidores nas redes sociais. As imagens mostram o holandês brincando com a enteada, Penélope Piquet, e Kelly com o barrigão de grávida em evidência.

Diferentemente do ano passado, quando o casal comemorou o Natal na casa de Nelson Piquet, no Brasil, Kelly e Verstappen curtiram a data em um jantar ao lado de amigos. A filha do tricampeão mundial usou um vestido longo vermelho, enquanto o holandês da Red Bull optou por um smoking.

Kelly elegeu como sua foto preferida do álbum de Natal um registro de Penélope brincando com Max Verstappen. A menina nasceu em 2009 e é fruto do relacionamento com o piloto russo Daniil Kvyat. A relação do holandês com a enteada Penélope costuma render comentários elogiosos dos fãs.