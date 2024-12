Mano Menezes diz que atrito em campo foi só a 'gota d'água' para saída de Marcelo do Fluminense

Depois de livrar o Fluminense do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o técnico Mano Menezes voltou a falar sobre o desentendimento com o lateral esquerdo Marcelo, que culminou na rescisão do contrato do experiente jogador com o clube.

Segundo o técnico gaúcho, a discussão à beira do gramado com Marcelo na partida com o Grêmio, válida pela 32ª rodada da competição, foi apenas o estopim para antecipar a saída do jogador, cujo contrato se encerraria no final desta temporada.

"O fato do Marcelo não foi um caso isolado. Nenhuma direção toma nenhuma decisão (na beira do campo) por causa de um único caso. Aquilo foi a gota d'água", explicou o treinador em entrevista à Rádio Grenal, na segunda-feira, sem entrar em detalhes a respeito dos episódios.